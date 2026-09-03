Incendio a Piazza Armerina, distrutti tre capannoni: oltre 300 mila polli morti

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio in un impianto di allevamento intensivo per la produzione di uova in contrada Colla, nel territorio di Piazza Armerina. Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si sono propagate rapidamente all’interno della struttura, impegnando per ore i Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre del Distaccamento di Piazza Armerina e della sede centrale di Enna, affiancate da diverse autobotti per garantire il rifornimento idrico e da mezzi speciali utilizzati per operare dall’alto.

L’intervento dei vigili del fuoco

Decine di operatori hanno lavorato in condizioni particolarmente difficili, anche per le elevate temperature raggiunte nell’area e per il rischio legato alla stabilità delle strutture coinvolte dal rogo.

L’azione dei soccorritori ha consentito di circoscrivere l’incendio e, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, di evitare che le fiamme raggiungessero altre strutture dell’azienda presenti nelle vicinanze.

Tre capannoni distrutti

Il bilancio dell’incendio è pesante. Tre capannoni destinati al ricovero del pollame sono stati completamente interessati dalle fiamme. Il fuoco ha provocato il cedimento delle coperture e compromesso anche le pareti perimetrali degli edifici.

Particolarmente rilevanti le conseguenze sull’allevamento: secondo una prima stima, ancora da quantificare con precisione, sarebbero oltre 300 mila i polli destinati alla produzione di uova coinvolti nell’incendio.

Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo e l’esatta entità dei danni.

Le operazioni proseguono

Dopo lo spegnimento delle fiamme, le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Proseguirà inoltre la ricerca di eventuali focolai residui, attività resa necessaria anche dalle condizioni delle strutture interessate dall’incendio.

Incendio anche ad Assoro

Un altro intervento impegnativo ha interessato nel pomeriggio il territorio di Assoro, nei pressi dell’agriturismo Sperone. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco: sul posto hanno operato le squadre provenienti da Enna e dal Distaccamento di Leonforte.