Casa Enna, crolla il soffitto nella foresteria: sopralluogo dei carabinieri (VIDEO)

Un soffitto che cede all’interno di una stanza, fortunatamente senza provocare feriti, e un video nel quale compare un piccolo topo in un’area della struttura destinata alla mensa. È quanto emerge nelle ultime ore a Casa Enna, la foresteria gestita dall’Enna Calcio, finita al centro di una serie di accertamenti sulle condizioni dell’immobile.

Il momento no dell’Enna calcio

Non è certamente facile il momento per la società del presidente Travagin alle prese con le difficoltà della squadra, a seguito della seconda sconfitta consecutiva e con quelle strutturali, non avendo a disposizione lo stadio Gaeta.

Le indagini dei carabinieri

Il cedimento del soffitto ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri del Comando provinciale di Enna, che hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura. Un episodio che ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla sicurezza degli ambienti nei quali vengono ospitati i tesserati della società.

Sopralluogo

I militari hanno avviato le verifiche per accertare le condizioni statiche di Casa Enna e comprendere le cause che hanno determinato il cedimento. L’obiettivo degli accertamenti è anche quello di verificare se si tratti di un episodio circoscritto oppure se siano presenti ulteriori criticità all’interno dell’immobile.

Gli accertamenti riguardano inoltre il profilo igienico-sanitario della struttura. Un aspetto particolarmente rilevante considerata la presenza, all’interno della foresteria, di spazi destinati alla preparazione e alla consumazione dei pasti.

Topo

Ed è proprio nell’area dove insiste la mensa che sarebbe stato immortalato il secondo episodio. In un video di cui ViviEnna è entrato in possesso si vede infatti un piccolo topo muoversi all’interno di un ambiente della struttura.