Italia Viva, Rosalinda Campanile nuova commissaria provinciale a Enna

Rosalinda Campanile è stata nominata commissaria provinciale di Italia Viva-Casa Riformista a Enna. La nomina è stata effettuata da Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Italia Viva-Casa Riformista.

Campanile prende il posto di Giovanni Cannata, che aveva ricoperto l’incarico di commissario provinciale.

L’incarico a Campanile

«Ringrazio Davide Faraone per la fiducia. Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità», ha dichiarato Campanile.

La nuova commissaria provinciale ha indicato tra gli obiettivi del suo mandato la costruzione di una presenza «sempre più forte e capillare» di Italia Viva-Casa Riformista nella provincia di Enna, attraverso il coinvolgimento di amministratori, associazioni, realtà civiche e cittadini.

«Vogliamo creare una comunità politica aperta, presente nei territori e capace di occuparsi concretamente dei problemi e delle opportunità della provincia di Enna», ha aggiunto.

Faraone ha motivato la scelta sottolineando l’esperienza amministrativa e la conoscenza del territorio di Campanile.

«Rosalinda è una donna in gamba, con una solida esperienza amministrativa e una profonda conoscenza del territorio. Sono molto contento che abbia accettato di assumere questo incarico», ha affermato.

Secondo Faraone, Campanile avrà il compito di «rafforzare e radicare Italia Viva-Casa Riformista in tutta la provincia ennese», favorendo l’apertura alle realtà civiche, agli amministratori e a quanti intendano contribuire alla costruzione di una proposta politica riformista.

Il ringraziamento a Cannata

Nel comunicare la nuova nomina, Faraone ha rivolto un ringraziamento a Giovanni Cannata per il lavoro svolto finora.

«Continuerà a far parte della nostra squadra e a dare il suo prezioso contributo», ha detto Faraone, senza indicare quale sarà il ruolo specifico di Cannata nel nuovo assetto provinciale.