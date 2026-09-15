Giornata del Cuore a Troina: screening gratuito per 44 giovani

Alla 27^ Giornata del Cuore, organizzata a Troina dalla Fondazione Danilo Bonarrigo, in collaborazione con la famiglia e gli amici di Carlo Pagana, sono state eseguite visite cardiologiche gratuite a una quarantina di persone di età compresa dai 18 ai 40 anni dai cardiologi Giovanni D’Urso e Giuseppe Riccardo Greco, coadiuvati dagli infermieri Flavio Di Marco, Flavia Fortunato, Irene Salinaro e Pippo Rizzo, che collaborano con la Fondazione Danilo Bonarrigo.

Quest’iniziativa si è svolta domenica mattina nella sede della Fondazione Danilo Bonarrigo di viale Vittorio Veneto, 72.

Lo screening cardiovascolare

Tra le persone sulle quali è stato eseguito lo screening cardiovascolare gratuito, in gran parte troinesi, ce n’erano due di Nicosia, uno di Gagliano Castelferrato ed un altro di Matera.

Lo scopo di queste giornate del cuore è quello di individuare in anticipo i fattori di rischio o i segnali iniziali delle malattie cardiovascolari.

In 5 delle 44 persone, che hanno partecipato allo screening, sono stati rilevati dei fattori di rischio, che al momento non si sono ancora manifestati in forma percepibile.

Dal 2003 in memoria di Danilo Bonarrigo

A Troina questo screening periodico gratuito si fa dal 2003, da quando il giovane trentenne Danilo Bonarrigo fu colpito a morte da un attacco improvviso al cuore, dopo una partita di pallavolo con gli amici, nel pomeriggio di una domenica di luglio.

Anche il giovane trentenne Carlo Pagana morì, nell’agosto 2022, per un attacco improvviso al cuore a Monza, dove lavorava da alcuni mesi. La famiglia e gli amici di Carlo Pagana, da allora, organizzano screening cardiovascolari gratuiti.

Defibrillatori ed elisoccorso

Grazie alle iniziative promosse, nel corso degli anni, dalla Fondazione con le donazioni volontarie dei troinesi, il paese di Troina è dotato della superficie attrezzata per l’atterraggio ed il decollo dell’elisoccorso nella zona artigianale Libero Grassi e del sistema di pubblico accesso al defibrillatore (PAD) con 28 defibrillatori collocati nelle scuole, nelle palestre, negli edifici pubblici e nelle piazze.

La Fondazione organizza anche corsi gratuiti di addestramento all’uso del defibrillatore.