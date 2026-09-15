Rc auto, Enna resta la più conveniente in Sicilia ma i prezzi aumentano

Enna resta la provincia siciliana dove assicurare un’auto costa meno, ma nell’ultimo anno le tariffe hanno registrato un aumento del 2,7%. Ad agosto 2026 il premio medio per una polizza Rc auto è stato di 486,04 euro, secondo i dati dell’Osservatorio Rc auto Facile.it – Assicurazione.it.

Un dato che colloca Enna nettamente al di sotto della media regionale, pari a 656,92 euro, e anche di quella nazionale, che si è attestata a 623,25 euro.

Enna ultima in Sicilia per il costo delle polizze

Il dato ennese assume particolare rilievo nel confronto con le altre province dell’Isola. La differenza rispetto alla provincia più cara, Ragusa, è di 231,56 euro. Nel Ragusano il premio medio ha raggiunto i 717,60 euro, con un aumento del 5,2% su base annua.

Dopo Ragusa si trovano Catania, con 713,27 euro (+5,9%), Caltanissetta con 685,27 euro (-6,8%), Palermo con 678,29 euro (-5,4%) e Messina con 660,83 euro (-5,8%).

Più vicine ai valori ennesi sono invece Trapani, con 566,52 euro (-2,6%), Agrigento, con 565,76 euro, stabile rispetto a un anno fa, e Siracusa, con 561,97 euro (-5,9%).

A Enna prezzi in aumento

Se il dato assoluto conferma il primato di convenienza della provincia, l’andamento annuale racconta però un’altra storia. A Enna il premio medio è cresciuto del 2,7% rispetto ad agosto 2025.

L’incremento è in controtendenza rispetto al dato medio siciliano, che nello stesso periodo ha registrato una diminuzione dell’1,6%. La Sicilia, nonostante il calo, rimane comunque la quinta area d’Italia per costo dell’Rc auto.

Secondo Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane. “Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi”.

Il confronto con la media regionale

Per gli automobilisti ennesi il premio medio di 486,04 euro significa pagare 170,88 euro in meno rispetto alla media siciliana. La distanza dalla media nazionale è invece di 137,21 euro.

Enna si conferma quindi la provincia più conveniente dell’Isola sul fronte dell’Rc auto, anche se l’aumento registrato nell’ultimo anno rappresenta un elemento da tenere sotto osservazione nei prossimi mesi.