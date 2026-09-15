Le palestre scolastiche alle società sportive: avviso del Comune, costo di 7 euro l’ora

Più spazi a disposizione delle associazioni sportive ennesi per le attività extrascolastiche. Lo comunica l’assessore allo Sport Giuseppe Trovato, spiegando che la Giunta comunale ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione delle palestre degli istituti comprensivi comunali e di eventuali ulteriori strutture.

Il costo

L’obiettivo è raccogliere il fabbisogno delle associazioni e procedere all’assegnazione degli spazi sulla base di criteri predeterminati. Le associazioni assegnatarie dovranno garantire vigilanza e pulizia dei locali e versare un ticket di 7 euro per ogni ora di utilizzo per i consumi delle utenze.

Le palestre scolastiche

La novità di quest’anno riguarda inoltre la disponibilità delle palestre degli istituti superiori, concessa dal Libero Consorzio Comunale di Enna. Un ampliamento dell’offerta che dovrebbe consentire di rispondere a un numero maggiore di richieste provenienti dal mondo sportivo.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 del 21 settembre. L’avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Enna.