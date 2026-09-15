Il Cope alla Sagra dell’arancino per promuovere il diritto al cibo

La nuova edizione della Sagra dell’arancino di Ficarazzi (frazione del Comune di Aci Castello), manifestazione storica che ogni anno richiama migliaia di visitatori, quest’anno sarà molto più di un appuntamento gastronomico, sarà l’occasione per concretizzare impegno sociale e solidarietà. La partecipazione del Co.P.E. alla prossima Sagra dell’Arancino, in programma dal 10 al 13 settembre 2026 a Piazza Giovanni XXIII di Ficarazzi e con il patrocinio del Comune di Aci Castello, sigilla una forte intesa con le associazioni Amico Mondo e L’isola che non c’è, attive da 20 anni sul territorio. Questo impegno si concretizzerà nella partecipazione gratuita dell’Ong catanese alla fortunata Sagra dell’arancino. Il Co.P.E. avrà uno stand dedicato all’esposizione di manufatti artigianali, libri e riso e alla raccolta delle donazioni che andranno a sostenere i progetti sviluppati in varie aree del mondo. Anche l’amministrazione comunale ha mostrato grande sensibilità e disponibilità, assicurando una continuità di inte

Luogo: Ficarazzi, piazza Giovanni XXIII , ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA