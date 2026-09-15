“Window Display nel Mondo” compie dieci anni: il decennale a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Il 12 ottobre 2026, nella prestigiosa Sala degli Arazzi, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’appuntamento promosso dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei celebrerà dieci anni dedicati alla vetrinistica, al Visual Merchandising, alla formazione, alla creatività e alla valorizzazione del Made in Italy.

Dieci anni di creatività, formazione, crescita e internazionalizzazione raccontati attraverso il mondo delle vetrine. Il prossimo 12 ottobre 2026, alle ore 15.00, a Roma, nella prestigiosa Sala degli Arazzi, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in Via Veneto, 33 – Roma, si celebrerà il decennale di “Window Display nel Mondo”, evento dedicato alla vetrinistica, al Visual Merchandising e alle professionalità che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono quotidianamente alla valorizzazione del Made in Italy.

Il Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, Presidente dell’Associazione Vetrinisti & Visual Europei, insieme al Direttivo, è al lavoro per la realizzazione di un appuntamento che vuole rappresentare non soltanto la celebrazione di un importante traguardo, ma anche un momento di confronto sul presente e sul futuro del settore.

La giornata ripercorrerà dieci anni di attività, mettendo al centro il percorso compiuto nel campo della formazione, della crescita professionale e dell’internazionalizzazione e valorizzando il ruolo dei professionisti e delle diverse realtà che operano nel mondo della vetrinistica e del Visual Merchandising.

Nel corso dell’evento saranno assegnati riconoscimenti nelle categorie Scuole, Concorso Vetrine 2026, Partner, Benemerenze Professionali e Istituzionali, Internazionale, Maestro d’Arte, Arte, Storytelling, Comunicazione, Giornalismo, Fotografia di Moda e Vetrina Internazionale.

Il decennale sarà inoltre un’occasione per sottolineare l’importanza della formazione, dell’innovazione tecnologica e delle nuove competenze, insieme alla necessità di rafforzare la collaborazione tra professionisti, scuole, imprese e istituzioni.

Al centro resta la vetrina, riconosciuta non soltanto come elemento estetico o commerciale, ma come vero strumento di comunicazione e cultura, capace di raccontare un prodotto, interpretare un territorio e contribuire alla valorizzazione dell’identità italiana.

L’appuntamento del 12 ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenterà così un importante traguardo e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza verso i prossimi dieci anni, con l’obiettivo di continuare a sostenere la crescita professionale e rafforzare la dimensione internazionale del settore.

Dieci anni di storia, un futuro da costruire insieme.