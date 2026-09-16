Asp Enna, sala riunioni intitolata al medico e sindacalista della Cisl Federico Amato

La Cisl Medici Agrigento-Caltanissetta-Enna esprime apprezzamento per la decisione dell’Asp di Enna di intitolare alla memoria del dottor Federico Amato la sala riunioni della sede centrale di viale Diaz. Amato, medico dermatologo prematuramente scomparso, aveva ricoperto l’incarico di segretario aziendale della Cisl Medici dell’Asp di Enna e fatto parte degli organismi territoriali della federazione.

I segretari della Cisl medici

“L’intitolazione della sala riunioni dell’Asp di Enna a Federico Amato rappresenta un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione e che restituisce il giusto valore alla memoria di un collega che ha dedicato una parte importante della propria vita professionale anche alla Cisl Medici”, dichiarano i segretari della Cisl Medici Rosario Caci, Nino Porto e Roberto Grimaldi.

La federazione sottolinea il doppio impegno di Amato, medico e rappresentante sindacale, e il valore simbolico della scelta della sala, utilizzata per gli incontri e il confronto tra l’azienda sanitaria e le rappresentanze sindacali.

Petralia

“Il ricordo di Federico non appartiene soltanto alla sua famiglia e ai colleghi che lo hanno conosciuto – dichiara la segretaria generale della Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna, Carmela Petralia – ma anche alla storia della nostra organizzazione sindacale nel territorio ennese. Ringraziamo la Direzione dell’Asp di Enna per avere voluto mantenere viva la sua memoria con un gesto semplice ma importante”.