Seus 118, nel Cda la commissaria della Lega Draià

C’è anche un pezzo di Enna nel nuovo Consiglio di amministrazione della Seus 118. È quello di Francesca Draià, attuale vicesindaco di Valguarnera e commissaria provinciale della Lega, già sindaca del Comune per due mandati.

La nomina ed il peso nella Lega di Draià

La sua nomina, insieme alla conferma di Riccardo Castro alla presidenza e all’ingresso nel Cda di Giuseppe Gennuso, porta una rappresentante dell’Ennese dentro uno degli organismi regionali più importanti nel settore dell’emergenza sanitaria.

Per Draià è un nuovo passaggio di un percorso politico costruito sul territorio. Dopo due mandati da sindaca, conclusi per l’impossibilità di ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo, è rimasta al centro della politica valguarnerese: alle ultime amministrative ha raccolto 1.050 preferenze, risultando la candidata più votata, ed è stata poi nominata vicesindaco.

Un consenso personale che ha contribuito a farne un punto di riferimento della Lega nell’Ennese, fino all’incarico di commissaria provinciale.

Il legame con Sammartino

E proprio la Lega è la chiave politica della nomina alla Seus. Draià è infatti una figura vicina all’assessore regionale Luca Sammartino, esponente di primo piano del partito in Sicilia. Il rapporto politico tra i due è emerso pubblicamente in diverse occasioni e la nomina nel Cda della Seus si inserisce in questo percorso della dirigente valguarnerese. Per Enna è una presenza che pesa. Per Draià è il passaggio dalla dimensione comunale a quella regionale.