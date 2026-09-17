Giovani democratici, eletto il nuovo esecutivo: ecco la squadra del segretario e le deleghe

Voto all’unanimità, per la direzione provinciale dei Giovani Democratici di Enna, sul nuovo esecutivo a sostegno del segretario Carmelo Barbera. La squadra, varata martedì 15 settembre, punta a segnare un cambio di passo per la federazione giovanile del territorio.

L’esecutivo e le deleghe

Carmelo Barbera: Segretario e Iniziativa Politica; Luigi Varisano: Vicesegretario e Delega allo Sport; Andrea Greco (Enna): Responsabile Organizzazione; Andrea Greco (Leonforte): Responsabile Scuole e Comunicazione; Manuel Valenti: Responsabile Università; Sara Pavone: Responsabile Rapporti con le Amministrazioni; Corinne Puzzo: Responsabile Politiche Sociali e Culturali

Gli interventi

«È il formale avvio dei lavori di una giovanile che si è posta come obiettivo principale la presenza costante nei territori», ha dichiarato il segretario Carmelo Barbera, sottolineando la volontà di contribuire alla costruzione di «una nuova classe dirigente fondamentale per garantire lo sviluppo e non la sopravvivenza dei nostri territori».

Sulla stessa linea il vicesegretario Luigi Varisano, che evidenzia il lavoro politico svolto per arrivare alla quadra dell’organismo: «L’esecutivo non doveva essere un modo per spartirsi deleghe in base al potere di ogni singolo comune, bensì uno strumento per ribadire un nuovo vento politico. Non siamo più dei ragazzini».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della direzione, Matteo Franco Russo, che ha rivendicato il lavoro di accompagnamento istituzionale e politico svolto nelle fasi preliminari, auspicando una direzione attiva e lontana da logiche di semplice ratifica.