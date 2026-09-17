L’acqua nella villa romana, Nicotra: “Rimossa subito, il vero nodo è la carenza di personale”

“È entrata dell’acqua ma in piccole quantità ed è stata immediatamente rimossa, per cui l’area è stata fruibile quasi subito”. È la replica di Carmelo Nicotra, direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, in merito alle infiltrazioni d’acqua nel corridoio della Grande Caccia dopo la forte pioggia che ha interessato la città.

Nicotra ridimensiona quindi la portata dell’episodio e chiarisce che, a suo avviso, “non c’è stato alcun problema”. Il direttore coglie però l’occasione per allargare il quadro alle condizioni complessive in cui viene gestita la Villa.

“I nodi sono ben altri”

“Non c’è stato alcun problema, in realtà i nodi sono ben altri, come ho avuto modo di appurare poco dopo il mio incarico, risalente a tre anni fa”.

Nicotra indica nella carenza di personale una delle principali difficoltà della struttura. “Non abbiamo personale, né tecnico, né amministrativo, né storici dell’arte, né archeologi”, afferma il direttore, aggiungendo che anche sul fronte della custodia “sono ridotti all’osso e fanno miracoli”.

Una situazione che, secondo Nicotra, rende particolarmente complessa la gestione quotidiana di un sito di rilevanza internazionale.

“Abbiamo compiuto interventi importanti”

Il direttore sottolinea tuttavia le attività realizzate nonostante le difficoltà di organico. “Nonostante questo, sono stati compiuti degli interventi importanti”, dice Nicotra, citando innanzitutto la pulizia dei mosaici, effettuata “anche il sabato e la domenica”.

Tra le novità indicate dal direttore c’è inoltre la presenza di una squadra di restauratori. “Da quest’anno abbiamo la squadra di restauratori che lavorano sui mosaici, fatto mai accaduto negli ultimi 13 anni”, afferma.

“Il problema dei piccioni non è di facile risoluzione”

Nicotra affronta anche la questione della presenza dei piccioni all’interno della Villa. “Abbiamo affrontato il nodo della presenza dei piccioni ponendo delle reti verticali”, spiega, precisando però che “il problema purtroppo non è di facile risoluzione”.

Per cercare una soluzione, il direttore riferisce di avere chiesto “una consulenza ad un esperto in campo nazionale”. L’esperto, secondo quanto riferito da Nicotra, avrebbe effettuato alcuni sopralluoghi nella Villa, individuando “punti di svariati appollaiamento”.

“Per cui a breve partirà un progetto specifico con l’uso di droni per cercare di cacciarli via”, annuncia il direttore.

La nuova biglietteria

Tra gli interventi in corso viene indicata anche la modernizzazione della biglietteria. “Stiamo modernizzando la biglietteria che sarà informatizzata”, afferma Nicotra. L’obiettivo è arrivare a consentire anche l’acquisto dei biglietti online: “Sarà possibile a breve acquistare il biglietto online”.