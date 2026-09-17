Scavi nell’area della Catena, ecco come partecipare

Scadrà il 25 settembre il termine di presentazione delle domande di adesione alla IX campagna di scavo, che si svolgerà dal 5 al 22 ottobre nell’area della Catena. I posti a disposizione sono 12.

Gli organizzatori

Ad organizzarla è l’Università di Messina in collaborazione con il comune di Troina e il parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale. A dirigerla è Caterina Ingoglia, docente di Metodologia della ricerca archeologica dell’Università di Messina. Possono presentare domanda di ammissione alle attività di scavo e post scavo gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, gli specializzandi e i dottorandi in discipline archeologiche.

Come presentare le domande

Le domande devono essere inviate all’indirizzo email archeotroina@gmail.com, indicando dati personali (anagrafica e recapiti), il periodo di partecipazione alla missione e il proprio curriculum. Il comune di Troina assicura vitto e alloggio ai 12 archeologi ammessi alla IX Campagna di scavo, che devono essere in possesso dei seguenti documenti: attestato di partecipazione a corso sulla sicurezza sui cantieri (16 ore rischio alto), certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico competente e assicurazione contro gli infortuni (tranne gli studenti dell’Università di Messina. Per avere più informazioni sulla campagna di scavo, ci si può rivolgere a Clelia Marchese (3204887588) o a Caterina Ingoglia (3408854849).

Gli obiettivi

Le campagne di scavo dirette, nel corso degli anni, dalla docente Caterina Ingoglia sono stati raccolti molti dati utili a ricostruire la storia e l’evoluzione dell’insediamento antico di Troina. Dati importanti non solo per la storia antica di Troina. “Gli scavi archeologici di Troina, che hanno attirato numerosi studenti, non solo siciliani, hanno rivelato un pezzo importante della storia della Sicilia interna a partire dall’ellenistica”, ha detto Ingoglia, che ha avuto anche parole di gratitudine per la generosa accoglienza riservata ai ricercatori dal comune di Troina e da tutti i troinesi.