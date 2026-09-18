Dalla corona dorata alle grotte: viaggio nell’Enna nascosta

Una città da guardare, ma soprattutto da scoprire. Enna torna protagonista de Le Vie dei Tesori con un nuovo viaggio tra chiese, palazzi, cripte, grotte e luoghi che raccontano la storia e la devozione della comunità ennese.

Il programma

Domani, sabato 19 settembre, e domenica 20 prende il via il primo weekend del festival, che proseguirà fino al 4 ottobre. Tra le novità più significative c’è la sala museo “Don Luigi Giunta”, allestita nella canonica del Santuario di Maria Santissima di Valverde: una corona lignea dorata, gli abiti dei confrati, fotografie, documenti e oggetti legati alla festa raccontano una delle devozioni più sentite in città.

Torna visitabile anche la chiesa di Santa Teresa, restaurata e riaperta dopo sessant’anni di chiusura. Un luogo prezioso, dagli stucchi al coro ligneo, fino alla cripta con gli antichi colatoi.

Alla chiesa dello Spirito Santo sarà possibile ammirare la Dormitio Mariae, recentemente restaurata, mentre Palazzo Militello svela i suoi interni Liberty, tra vetrate, mosaici e decorazioni firmate da Salvatore Gregorietti.

La città nascosta

Il percorso conduce poi nella “città nascosta”: gli ambienti rupestri di via Paolo Lo Manto, le Gallerie dei Cappuccini e le Sette Stanze di Santa Ninfa restituiscono una Enna scavata nella roccia, fatta di depositi, rifugi e storie tramandate nel tempo.

Non mancano il Castello di Lombardia, la Rocca di Cerere, le torri di San Tommaso ed Elia, Porta Janniscuru, San Bartolomeo, le Anime Sante del Purgatorio e San Marco le Vergini.

Tre le esperienze in programma domenica: l’escursione alle “pietre incantate” di Rossomanno, una sessione di Ashtanga Yoga e rilassamento e, nel pomeriggio, la visita teatralizzata all’Eremo di Montesalvo dedicata alla presenza francescana a Enna.

Un’occasione per riscoprire una città conosciuta per i suoi panorami, ma ancora capace di sorprendere proprio nei luoghi meno visibili: quelli custoditi dalla pietra, dalla memoria e dalla devozione. Programmi, prenotazioni e disponibilità sono consultabili sul sito de Le Vie dei Tesori. I coupon costano 18 euro per 10 visite, 10 euro per 4 visite e 3 euro per un singolo ingresso.