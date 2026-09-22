Vie dei Tesori, Enna e Leonforte aprono gli scrigni: Benedettine e reperti romani

Archi medievali riemersi durante un cantiere, reperti d’oro restituiti dalla terra e palazzi storici normalmente chiusi al pubblico. È il filo conduttore del secondo e penultimo fine settimana delle Vie dei Tesori a Enna e Leonforte, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con un unico coupon valido per entrambe le giornate.

Cosa si vedrà ad Enna

A Enna sarà visitabile il cantiere del Palazzo delle Benedettine, complesso monastico di oltre 4 mila metri quadrati risalente alla fine del Trecento e interessato da un intervento di restauro finanziato con quasi 10 milioni di euro del Pnrr. Domenica, l’architetto Giovanni Contino accompagnerà i visitatori tra archi e tracce architettoniche comprese tra il Medioevo e il Settecento.

A Palazzo Varisano saranno invece esposti i reperti provenienti da un insediamento rurale romano e dalla relativa necropoli scoperti durante i lavori ferroviari della Palermo-Catania, nel territorio di Assoro. Tra i materiali, gioielli d’oro che saranno illustrati dagli archeologi Rossella Nicoletti e Antonio Messina prima del trasferimento nel nuovo museo del Convento degli Angeli.

Il programma ennese comprende anche la biblioteca dell’Università Kore, il giardino dell’ex Onmi, palazzi storici, chiese, rifugi antiaerei e la Torre Pisana del Castello di Lombardia. Previsti inoltre escursioni, attività per bambini, teatro e musica.

Il percorso a Leonforte

A Leonforte il percorso ruota invece attorno all’acqua, dalla Granfonte alle sorgenti e ai ninfei. Domenica è in programma la passeggiata “Le vie dell’acqua”, mentre sabato la cartiera artigianale Crisa proporrà un laboratorio sulla produzione della carta di cotone secondo il metodo fabrianese. Visitabili anche chiese, musei, antiche carceri, ville storiche e l’ipogeo di Sant’Elena.