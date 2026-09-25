Lotta alla solitudine ad Enna: dieci anziani tornano protagonisti con il volontariato

Dieci over 65 saranno coinvolti a Enna in un percorso di formazione e volontariato pensato per contrastare isolamento e solitudine e valorizzare competenze ed esperienze delle persone anziane.

Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale So.Le ed è finanziato dalla Regione Siciliana, con la partnership del Libero Consorzio Comunale di Enna e l’adesione del consorzio Mare Sol, Casartigiani, Centro sportivo italiano – comitato di Enna e Avis comunale.

Dalla formazione alle attività

Dopo una prima fase di formazione e orientamento, i dieci partecipanti saranno impegnati per sei mesi, con due appuntamenti settimanali, nelle diverse realtà coinvolte. Una parte delle attività si svolgerà al centro di aggregazione per persone con disabilità mentale del consorzio Mare Sol, dove è attivo anche un laboratorio di artigianato artistico. Altri volontari potranno essere coinvolti nelle attività dell’Avis e del Centro sportivo.

Il percorso formativo affronterà temi legati alle buone pratiche del volontariato, al benessere, all’utilizzo delle tecnologie digitali e agli stili di vita sani.

Un ruolo attivo nella comunità

«L’obiettivo sarà orientare gli aspiranti volontari nella scelta delle attività più adatte alle loro capacità», spiega la presidente della cooperativa So.Le, Paola Silvano.

Una prima occasione pubblica sarà sabato 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale: il centro Mare Sol aprirà le porte per presentare le proprie attività e i nuovi volontari accompagneranno i visitatori.

Per il presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, il progetto può contribuire a contrastare l’isolamento sociale e a rafforzare i legami nella comunità, valorizzando il contributo degli over 65 alla vita del territorio.