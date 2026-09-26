Pallamano, l’Orlando Haenna torna al PalaSport: a Enna arriva Cingoli

La Orlando Pallamano Haenna torna davanti al proprio pubblico. Oggi, alle 17, al palazzetto dello sport di Enna Bassa, i gialloverdi affronteranno il Cingoli nella quarta giornata di campionato.

La squadra marchigiana arriva in Sicilia con una vittoria nelle prime tre gare e la sconfitta interna nel derby contro il Chiaravalle. Il Cingoli ha indicato nella salvezza il principale obiettivo stagionale, ma la campagna acquisti estiva, con cinque nuovi innesti, ha rafforzato una rosa che punta a un rendimento superiore.

Gialloverdi a caccia dei primi punti

L’Haenna è reduce dal ko nel derby di Siracusa contro l’Albatro. Una prestazione positiva non è bastata alla formazione ennese per muovere la classifica, ancora ferma a zero punti.

La gara contro il Cingoli assume quindi un peso particolare per la squadra di casa, chiamata a trasformare le buone prestazioni mostrate nelle prime giornate in un risultato utile.

I numeri della sfida

Dopo tre giornate, il Cingoli ha realizzato 84 reti e ne ha incassate 90. L’Haenna ha invece segnato 75 gol, subendone 91.

Sul piano individuale, il miglior realizzatore dei marchigiani è Diego Strappini, autore di 14 reti. Tra i gialloverdi spicca invece il lituano Paulius Orlovkis, già a quota 21 gol.

Il confronto di Enna mette dunque di fronte due squadre che arrivano alla quarta giornata con obiettivi e situazioni di classifica differenti, ma entrambe alla ricerca di una prestazione utile per rilanciare il proprio cammino.