Enna, manutenzione del verde affidata agli operai del Consorzio di Bonifica

La manutenzione delle aree verdi di Enna sarà affidata agli operai del Consorzio di Bonifica.

È questo il contenuto dell’accordo di collaborazione sottoscritto oggi dal sindaco Mirello Crisafulli e dal dirigente dell’ente consortile, dopo l’approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale.

L’intesa, promossa dall’assessore all’Ambiente Leandro Lombardo, consentirà di avviare gli interventi già dalla prossima settimana.

Interventi in città e a Pergusa

La collaborazione riguarderà l’anno in corso e il prossimo e nasce anche dalla necessità di fronteggiare la carenza di personale del Comune. Le squadre del Consorzio saranno impegnate nella cura delle aree verdi del centro storico di Enna Alta e dei quartieri di Enna Bassa, con l’obiettivo di rendere più omogenea la manutenzione.

Tra le zone interessate figura anche l’area naturalistica di Pergusa, per la quale è prevista un’attenzione specifica.

I costi a carico del Comune

Sul piano economico, il Comune sosterrà le spese relative al rimborso chilometrico per gli spostamenti degli operai e all’acquisto dei materiali di consumo necessari alle attività.

Restano invece esclusi nuovi costi per la manodopera, grazie all’impiego del personale del Consorzio.

La convenzione prevede inoltre un confronto tra i servizi finanziari dei due enti per verificare le rispettive posizioni contabili e compensare eventuali debiti e crediti pregressi.

“Gestione rigorosa delle risorse”

L’obiettivo dichiarato è contenere la spesa pubblica e, contestualmente, garantire una maggiore continuità negli interventi di manutenzione del territorio.

“Questa accelerazione porta un beneficio concreto e immediato alla comunità”, sostiene l’assessore Lombardo, sottolineando che gli operai saranno operativi dalla prossima settimana.

Secondo l’amministrazione, la collaborazione tra Comune e Consorzio permetterà di intervenire con maggiore continuità sulle aree verdi e sul decoro urbano.