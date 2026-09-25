Servizio idrico, Adiconsum-Cisl Enna al tavolo dell’Ati: “Finalmente siamo stati ascoltati”

Adiconsum-Cisl Enna sceglie di partecipare al tavolo sul servizio idrico convocato da Ati e lo fa con l’intenzione di portare al confronto le istanze dei consumatori, a partire dalla questione delle tariffe.

A confermare la presenza dell’associazione è il suo presidente, Giuseppe Di Luca, che ricorda le richieste avanzate nei mesi scorsi per essere coinvolti nei momenti di confronto con i soggetti interessati alla gestione del servizio.

L’adesione

«Noi Adiconsum-Cisl partecipiamo al tavolo. Il sottoscritto, nei vari incontri precedenti, ha chiesto sempre che Acquaenna e l’Ati ci convocassero ai tavoli. Finalmente siamo stati ascoltati e non possiamo che partecipare e dire la nostra».

L’obiettivo, spiega Di Luca, sarà quello di mettere sul tavolo le proposte dell’associazione, evidenziando anche le criticità e quelli che vengono definiti gli errori commessi in passato. «Diremo tutte le cose che vorremmo attuate e degli errori fatti e cercheremo di trovare il modo di abbassare la tariffa».

Un punto, quello del costo del servizio, destinato quindi a essere centrale nel confronto. Adiconsum arriva al tavolo con la volontà di avanzare proposte e contribuire alla discussione, dopo aver chiesto a più riprese di essere coinvolta. Di Luca, però, tiene a distinguere la scelta di Adiconsum da quella delle altre associazioni: «Ogni associazione è libera di comportarsi come meglio crede. Non posso giudicare nessuno». Un riferimento alla scelta del Comitato Senz’Acquaenna di non partecipare all’incontro.