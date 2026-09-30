Poste, pensioni disponibili a partire dall’1 ottobre

Le pensioni di ottobre saranno disponibili da giovedì 1 ottobre nei 27 uffici postali della provincia di Enna. Dalla stessa data partiranno anche gli accrediti per i pensionati che hanno scelto di ricevere l’importo su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.

Le modalità per il prelievo

Chi dispone di una carta di debito collegata a conto o libretto, oppure di Postepay Evolution, potrà effettuare il prelievo anche attraverso i 28 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza passare dallo sportello.

Per il pagamento allo sportello è necessario un documento d’identità valido; è possibile anche delegare un’altra persona al ritiro.

Evitare fasce orarie con più affluenza

Poste Italiane invita inoltre a evitare, quando possibile, le fasce orarie e le giornate di maggiore affluenza, privilegiando la tarda mattinata, il pomeriggio e i giorni successivi all’inizio del mese. Ai titolari di carta di debito associata a conti o libretti è inoltre riservata gratuitamente una copertura assicurativa per il furto del contante, con risarcimento fino a 700 euro l’anno, se il furto avviene entro due ore dal prelievo effettuato alle Poste o agli ATM Postamat.