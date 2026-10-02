Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp 18 a Nicosia: 3 feriti, uno è grave

Grave incidente nel pomeriggio sulla SP 18, in contrada Favara, lungo la strada per Agira.Intorno alle 14.30 due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare

Tre feriti, uno è grave

Tre le persone rimaste ferite nell’impatto.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nicosia e il personale del 118.Due donne sono state trasportate all’ospedale di Nicosia.Per un terzo ferito è stato invece necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta.

Le indagini

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.Restano da chiarire le cause dello scontro frontale.