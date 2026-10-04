Enna calcio, altro ko a Modica: zero gol, ultima in classifica e futuro incerto

Non arriva neppure a Modica la svolta che l’Enna cerca ormai da settimane. Al “Barone” i gialloverdi incassano la sesta sconfitta consecutiva e cedono 3-0 al Modica, al termine di una gara nella quale la squadra ennese non riesce praticamente mai a mettere in discussione il risultato.

Il momento no

Il dato più pesante resta quello offensivo: dopo sei giornate l’Enna non ha ancora segnato un gol. Un’astinenza che diventa sempre più difficile da spiegare e che accompagna una classifica impietosa, con i gialloverdi ultimi insieme al Trapani, che parte però da una penalizzazione di cinque punti.

La gara

A Modica la partita prende una brutta piega nel finale del primo tempo. Al 40’ Gabriel, nel tentativo di intervenire su un calcio d’angolo, devia la palla nella propria porta. L’Enna accusa il colpo e al 46’ arriva anche il raddoppio di Holidov, che di testa sfrutta un altro pallone proveniente dalla bandierina.

La ripresa si apre con la terza rete dei padroni di casa. Dopo appena un minuto Pierce è il più rapido ad approfittare di una disattenzione della retroguardia gialloverde e firma il 3-0 che chiude di fatto la partita.

La salvezza in salita

Per l’Enna è un’altra domenica da dimenticare. Oltre all’assenza di gol, preoccupa la tenuta difensiva: la formazione ennese è infatti quella che ha subito più reti nel girone I di Serie D. Numeri che rendono ancora più complicata la rincorsa alla salvezza.

Il braccio di ferro tra Travagin ed il Comune

E mentre il campo continua a restituire segnali preoccupanti, resta irrisolta anche la situazione fuori dal rettangolo di gioco. Lo scontro tra il presidente Travagin e l’amministrazione comunale di Enna ha contribuito ad alimentare un clima di forte incertezza attorno al club.

Nei giorni scorsi il presidente ha manifestato la disponibilità a cedere la società, arrivando a prospettare, in assenza di alternative, anche la possibilità di ritirare la squadra dal campionato. Uno scenario estremo che oggi rappresenta una delle tante incognite di una stagione iniziata nel peggiore dei modi.

Foto tratta dalla pagina Facebook Asd Modica calcio 1932