Enna, architettura e accessibilità: venerdì l’evento all’Eremo di Montesalvo

Architettura, accessibilità e progettazione inclusiva saranno al centro dell’iniziativa organizzata dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Enna nell’ambito di “Open! Studi Aperti”, manifestazione nazionale promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre, dalle 16 alle 20, all’Eremo di Montesalvo, con l’evento “Architettura Condivisa e Accessibilità – Norme, progetto, soluzioni ed esperienza”.

Il confronto sull’accessibilità

Il programma prevede interventi dedicati agli aspetti normativi e alla progettazione. Tra i relatori l’ingegnere Giuseppe Margiotta, segretario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delega all’inclusività, e le architette Roberta Corona e Martina Turnaturi.

Al confronto parteciperanno anche rappresentanti di associazioni che operano sul territorio: Santino Di Gregorio per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Agata Ardilio per l’Ente Nazionale Sordi e Massimo Zacco per l’Associazione Italiana Assistenza Spastici.

Mostra dei professionisti ennesi

L’incontro sarà seguito dall’inaugurazione di una mostra collettiva con i lavori degli architetti della provincia di Enna. L’esposizione raccoglierà progetti e linguaggi diversi della professione, prima di un momento conviviale aperto a relatori e partecipanti.

L’iniziativa rientra nella due giorni nazionale di “Open! Studi Aperti”, in programma il 9 e 10 ottobre, che coinvolge studi e Ordini professionali con l’obiettivo di portare il confronto sull’architettura fuori dagli studi e renderlo accessibile anche alla cittadinanza.