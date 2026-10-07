Centenario della Provincia, venerdì il Gran Galà della Lirica alla Kore
Enna-Cronaca - 07/10/2026
La musica torna al centro delle iniziative per il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna. Venerdì alle 19.30, nell’auditorium dell’Università Kore, è in programma il Gran Galà della Lirica, promosso dall’associazione culturale “L’Imbuto”.
Sul palco l’orchestra Francesco Paolo Neglia, diretta dal maestro Mirco Reina, accompagnerà il tenore Antonio Interisano e il soprano Susanna La Furia. A condurre la serata sarà l’attrice Lorenza Denaro.
Le celebrazioni
L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative che accompagneranno l’anniversario del prossimo 6 dicembre, quando ricorreranno i cento anni dell’istituzione dell’ente provinciale.
La musica aveva già aperto la serie degli eventi pubblici a fine settembre, con il concerto dell’orchestra dell’Anps in piazza Garibaldi.
Il programma
Il Gran Galà rappresenta dunque una nuova tappa del calendario dedicato al centenario, questa volta con un programma incentrato sulla tradizione lirica e sul repertorio musicale affidato all’orchestra e alle due voci soliste.
Le celebrazioni proseguiranno nelle prossime settimane con altri appuntamenti dedicati alla storia della provincia e al suo rapporto con il territorio.