Weekend culturale a Enna: teatro, biblioteche e laboratorio per bambini

Due giornate dedicate alla scuola, alla lettura e al ruolo delle biblioteche nella società contemporanea. È il programma proposto a Enna dalle associazioni Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno e Società Dante Alighieri – Comitato di Enna, in partenariato con il Comune di Enna, nell’ambito di Città che legge 2026, e con la collaborazione del Club Unesco di Enna.

Gli appuntamenti, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre, chiudono il progetto BIBLIOINSIEME e mettono al centro il rapporto tra educazione, cultura e comunità.

A teatro il viaggio di don Milani

Il primo appuntamento è venerdì 23 ottobre al Teatro Neglia, dove alle 10.30 è prevista per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la rappresentazione Cammelli a Barbiana, dedicata alla figura di don Lorenzo Milani.

Lo spettacolo, scritto da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, interpretato da D’Elia e diretto da Fabrizio Saccomanno, ripercorre la vicenda del priore di Barbiana e della sua scuola, tra educazione, conoscenza e riscatto sociale.

La rappresentazione sarà riproposta alle 19.30, questa volta per il pubblico adulto. Al centro c’è la parola e il principio dell'”I care”, il “mi importa” che divenne uno dei simboli dell’esperienza educativa di Barbiana.

Alla Casa di Giufà si parla di biblioteche

Sabato 24 ottobre, alle 11, l’appuntamento si sposta alla Mediateca comunale Casa di Giufà per l’incontro La casa di tutti. La Biblioteca ritrovata, dedicato alla funzione delle biblioteche oltre la semplice consultazione dei libri.

Ospiti saranno Antonella Agnoli, esperta di biblioteche e progettazione di spazi culturali, e Fuad Aziz, scrittore, illustratore e autore del murale realizzato all’ingresso della biblioteca ennese.

Il confronto affronterà il tema delle biblioteche come luoghi di incontro e costruzione della comunità, in un’epoca nella quale la dimensione digitale rischia di ridurre gli spazi di relazione diretta.

Un laboratorio per bambini

Il programma prosegue nel pomeriggio. Dalle 16 alle 17.30, sempre alla Casa di Giufà, Fuad Aziz condurrà il laboratorio artistico “Dipingo la pace”, rivolto ai bambini tra i 7 e i 10 anni.

Le iniziative segnano la conclusione di BIBLIOINSIEME, ma gli organizzatori intendono aprire una riflessione sulla continuità delle attività e sulla possibilità di mantenere attiva la rete di soggetti pubblici e privati costruita dal progetto. Un fine settimana, dunque, con appuntamenti rivolti a pubblici diversi: studenti e adulti a teatro, famiglie e bambini in biblioteca, con il filo conduttore della cultura come strumento di formazione e di comunità.