Kore: primi commercialisti abilitati con gli esami di Stato in ateneo

Per la prima volta alcuni candidati hanno conseguito all’Università Kore di Enna l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista attraverso gli esami di Stato svolti nella sede ennese. Un passaggio che amplia le opportunità per i laureati della Sicilia centrale, finora costretti a rivolgersi ad altre sedi per sostenere le prove di abilitazione.

Il risultato è legato a un percorso di collaborazione tra l’ateneo e gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Enna, Caltanissetta, Agrigento e Gela. L’obiettivo è rendere più accessibile il passaggio dalla formazione universitaria all’esercizio della professione.

Esami di Stato, la collaborazione con gli Ordini professionali

L’attivazione delle prove di abilitazione alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile è il risultato di un’intesa istituzionale che coinvolge l’Università Kore e i quattro Ordini professionali del territorio.

La possibilità di sostenere gli esami a Enna riduce la necessità di spostarsi verso altre sedi universitarie, con evidenti vantaggi organizzativi per i candidati. Per i giovani laureati si apre così un’opportunità aggiuntiva per completare il percorso di accesso a una professione regolamentata.

La giornata segna l’avvio delle abilitazioni presso l’ateneo ennese. Non sono stati comunicati, nella nota diffusa, il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove né quello complessivo degli abilitati.

Dal titolo universitario alla professione

L’abilitazione rappresenta un passaggio distinto dal conseguimento della laurea e consente di accedere alla fase professionale secondo i requisiti previsti dalla normativa.

Il lavoro del commercialista comprende attività che vanno dalla consulenza fiscale e contabile al supporto alle imprese nelle scelte economiche e finanziarie. Un ambito nel quale assumono crescente rilievo anche la trasformazione digitale, la sostenibilità e l’evoluzione degli strumenti di gestione aziendale.

La disponibilità degli esami di Stato a Enna rafforza il collegamento tra l’offerta formativa universitaria e il sistema delle professioni, con una ricaduta potenziale anche per il tessuto economico locale.

Il ruolo dell’ateneo nella Sicilia centrale

La collaborazione con gli Ordini di Enna, Caltanissetta, Agrigento e Gela punta a consolidare un rapporto tra università e professionisti, offrendo ai laureati del territorio un ulteriore riferimento per l’accesso al mondo del lavoro.

Per la Kore, l’avvio degli esami di abilitazione costituisce un ampliamento delle attività rivolte alla formazione professionale. La portata concreta dell’iniziativa si misurerà anche sulla partecipazione dei candidati nelle prossime sessioni e sulla continuità del servizio.