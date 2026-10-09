Maltempo, allerta arancione nell’Ennese: temporali in arrivo

La provincia di Enna si prepara a una giornata di attenzione per il maltempo. Per sabato 10 ottobre la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, con la previsione di temporali che potrebbero essere anche intensi. L’avviso riguarda l’intera isola e invita a mantenere alta la prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree esposte ad allagamenti.

L’appello del sindaco di Piazza Armerina

A richiamare l’attenzione dei cittadini è anche il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che in un messaggio ha rilanciato l’avviso del Dipartimento regionale della Protezione civile.

“Siamo chiamati a prestare massima attenzione e adottare tutte le precauzioni necessarie”, ha scritto il primo cittadino, ricordando che l’allerta resterà in vigore fino alle 24 di sabato 10 ottobre.

Il precedente di Marsala, danni ingenti per il tornado

Stamane la Sicilia si è svegliata con il tornado che ha colpito Marsala e Petrosino e provocato danni a edifici e abitazioni, alberi abbattuti, pali della luce danneggiati e veicoli ribaltati. Particolarmente colpita una scuola di contrada Terrenove, dalla quale sono stati evacuati circa 300 studenti; otto hanno riportato ferite lievi. Due automobilisti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Prudenza negli spostamenti

L’allerta arancione indica una situazione di criticità che richiede attenzione e misure di autoprotezione. La Protezione civile raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e le indicazioni dei Comuni, evitando le zone esposte ad allagamenti e non sostando in prossimità di corsi d’acqua durante i temporali.