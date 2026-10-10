Maltempo nell’Ennese, tempesta di fulmini nella notte: paura tra i residenti

Una notte di fulmini, con il cielo dell’Ennese squarciato da potenti scariche elettriche che hanno trasformato il maltempo in uno spettacolo tanto suggestivo quanto inquietante. La tempesta che si è abbattuta sulla provincia ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti, rimasti impressionati dalla frequenza e dall’intensità dei lampi che hanno illuminato il buio.

Un fenomeno che, almeno per quanto riguarda le conseguenze sul territorio, non avrebbe provocato particolari criticità. Ma la preoccupazione è stata inevitabilmente alimentata dalle immagini del tornado che ha colpito Marsala, diventate nelle ultime ore uno dei simboli della violenza degli eventi atmosferici in Sicilia.

I video fanno il giro delle chat

Le immagini della tempesta di fulmini hanno rapidamente cominciato a circolare sui social network e nelle chat, attirando commenti e condivisioni. Tra i filmati diffusi c’è anche quello pubblicato dal Centro meteorologico di Piazza Armerina, che documenta le spettacolari manifestazioni elettriche nel cielo.

Video che restituiscono la dimensione di una notte particolarmente movimentata sul fronte meteorologico e che hanno suscitato reazioni contrastanti: da una parte la meraviglia per uno spettacolo naturale di grande impatto visivo, dall’altra il timore per un fenomeno che, in presenza di condizioni atmosferiche avverse, può accompagnarsi a situazioni di rischio.

Pioggia in tutta la provincia, resta alta l’attenzione

Con le prime ore del mattino la pioggia ha interessato l’intera provincia di Enna. Al momento non si segnalano danni ingenti, ma la situazione resta sotto osservazione da parte delle strutture di Protezione civile dei Comuni, impegnate a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Per la giornata di oggi è in vigore l’allerta arancione, un livello che richiede particolare attenzione soprattutto in relazione ai possibili effetti delle precipitazioni e agli eventuali fenomeni temporaleschi. L’assenza, finora, di conseguenze rilevanti non esclude quindi la necessità di mantenere alta la vigilanza nelle prossime ore.