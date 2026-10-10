Statale 117 Bis, auto contro un cinghiale: feriti 2 giovani di Valguarnera

Non sono solo i Monti Sicani o quelli iblei o il Parco delle Madonie le zone fertili per i cinghiali in Sicilia. Da qualche tempo si aggiunge anche la zona boschiva di Piazza Armerina.

L’incidente alla Ronza di Piazza Armerina

Suidi che non solo stanno creando tanti danni all’agricoltura ma che costituiscono anche un autentico pericolo per gli automobilisti. Venerdì sera due giovani ventenni di Valguarnera che percorrevano la 117 bis a bordo di una Fiat Panda, nella zona Ronza- Bellia di Piazza Armerina, si sono visti attraversare la strada da un grosso cinghiale investendolo in pieno frontalmente.

Le indagini dei carabinieri

L’impatto ha fatto balzare l’animale sul guardrail opposto al lato di guida mentre il ragazzo che era al volante è andato a sbattere assieme al suo amico in quello di destra. Per fortuna nulla di grave per i due ragazzi che sono scesi dall’auto con tanto spavento ma leggermente acciaccati, tanto da farsi controllare stamani dai medici dell’ospedale Chiello. Su posto subito dopo i carabinieri della compagnia di Piazza Armerina che hanno eseguito i rilievi del caso e raccomandato tanta prudenza nel percorrere quella zona.