Topi nelle scuole a Regalbuto, Insieme per Fare: “Servono interventi urgenti”

La presenza di roditori nelle scuole e la richiesta di interventi urgenti di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione a Regalbuto sono al centro della denuncia del gruppo politico consiliare Insieme per Fare, che punta l’attenzione sulle condizioni igienico-sanitarie dei plessi scolastici cittadini.

Secondo quanto riportato nella nota, le segnalazioni di famiglie e cittadini si susseguirebbero senza che, a giudizio dei firmatari, sia arrivata una risposta adeguata da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Longo.

Il confronto con gli altri Comuni

“A Regalbuto la situazione è diventata insostenibile”, afferma il gruppo, che richiama anche quanto avverrebbe nei comuni vicini di Catenanuova e Agira, dove sarebbero stati programmati interventi mirati per affrontare il problema.

La contestazione si sposta quindi sulle priorità della spesa pubblica: gli esponenti politici denunciano che sono stati messi a disposizione ingenti somme per una serata di musica in pizza mentre non si troverebbero soldi ” per un intervento urgente ed improrogabile per la sicurezza dei nostri figli”.

L’appello

“La gestione della cosa pubblica si misura dalle priorità”, sottolineano i firmatari, indicando nella salubrità degli ambienti scolastici una questione che richiede attenzione e risposte concrete. Da qui l’appello rivolto all’amministrazione comunale affinché si intervenga senza ulteriori ritardi, dando riscontro alle preoccupazioni espresse da genitori, insegnanti e cittadini. La nota si chiude con una richiesta di azioni concrete e con la critica a quello che il gruppo definisce “il solito colpevole silenzio”