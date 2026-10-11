Enna, festival “Biblioteche al centro”: 34 iniziative in 19 biblioteche

Trentiquattro attività in 19 biblioteche della provincia per valorizzare il ruolo delle biblioteche nella vita delle comunità e il lavoro dei professionisti del settore. È il programma di “Biblioteche al centro: immagina, incontra, crea”, il festival diffuso promosso dal Polo bibliotecario provinciale di Enna, gestito dalla Soprintendenza per i beni culturali, in programma dall’11 al 25 ottobre 2026.

Un festival diffuso sul territorio

L’iniziativa coinvolgerà biblioteche di tutta la provincia con letture, laboratori, mostre, proiezioni e attività dedicate a nuove prospettive culturali. Gli appuntamenti saranno coordinati dalla Biblioteca della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Enna.

Il programma vedrà la partecipazione di bibliotecari, studenti impegnati nei percorsi di Formazione scuola-lavoro, gruppi Nati per Leggere, volontari e operatori del Servizio civile dei Comuni aderenti.

Il ruolo sociale delle biblioteche

La manifestazione punta a promuovere le biblioteche come luoghi di incontro, inclusione e accesso alla conoscenza, oltre la tradizionale funzione di conservazione dei libri. Un’attenzione particolare è rivolta alla valorizzazione del lavoro bibliotecario e al contributo che questi presidi offrono alla coesione sociale.

«La manifestazione valorizza il lavoro della Soprintendenza di Enna insieme agli Enti che hanno aderito al Polo», dichiara il soprintendente Angelo Di Franco, che ringrazia gli enti e gli operatori per i servizi garantiti alla collettività da oltre vent’anni