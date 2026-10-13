Assoro Borgo dello Zolfo, al via quattro incontri per promuovere il turismo

Dopo i numerosi eventi estivi promossi dall’amministrazione comunale di Assoro, c’è ancora spazio per altri appuntamenti e nuovi progetti che riguardano la promozione della piccola cittadina come “Borgo dello zolfo”.

Quattro incontri per gli operatori locali

Il sindaco Antonio Licciardo, infatti, invita i commercianti, operatori commerciali e stakeholders a proseguire gli incontri formativi nell’ambito del progetto “Assoro Borgo dello zolfo”, al fine di promuovere la nuova offerta turistica di Assoro.

Il percorso si articolerà in quattro appuntamenti, che si terranno presso i locali della Pro Loco, secondo il seguente calendario e programma:

Primo incontro – Mercoledì 14 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, sullo studio dell’identità dei borghi: analisi degli aspetti storici, artistici, sociologici, antropologici e culturali delle comunità locali.

Secondo incontro – Mercoledì 21 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, sulla rigenerazione territoriale: strategie per contrastare spopolamento, marginalizzazione e perdita di identità dei piccoli centri.

Terzo incontro – Mercoledì 28 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, su marketing territoriale e turistico: costruzione del posizionamento del borgo come destinazione attrattiva.

Quarto incontro – Mercoledì 4 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, su destination management: gestione coordinata delle risorse culturali, ambientali, enogastronomiche e sociali di una destinazione.

Nuovi percorsi e narrazione del territorio

La nuova offerta turistica di Assoro, il progetto Borgo dello Zolfo ed i nuovi percorsi orientati ai visitatori saranno al centro delle attività.

Nel corso degli incontri saranno inoltre dispensate preziose pillole dedicate alla narrazione e storytelling territoriale: valorizzazione delle peculiarità e delle storie locali per creare esperienze autentiche.

Sviluppo sostenibile e coinvolgimento della comunità

Tra i temi affrontati anche la progettazione di sviluppo locale sostenibile, con l’ideazione di iniziative e progetti per il rilancio economico e turistico dei piccoli comuni.

Spazio, infine, al coinvolgimento della comunità: il borgo visto come un ecosistema in cui cittadini, imprese e istituzioni collaborano sinergicamente alla valorizzazione del territorio.

«La partecipazione attiva di tutti voi – anima commerciale e produttiva della nostra comunità – è fondamentale per fare squadra e costruire insieme una nuova visione di crescita per Assoro, Borgo dello Zolfo», auspica il sindaco Licciardo.