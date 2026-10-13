Funerali a Enna per Enzo Gagliardi: fu il padre della tribuna dell’Autodromo

Enna perde uno dei suoi professionisti più stimati. L’ingegnere Enzo Gagliardi è morto all’età di 89 anni. I funerali si sono svolti stamane nella chiesa di San Tommaso, dove è stato tributato l’ultimo saluto a una figura che ha lasciato un segno nel territorio ennese attraverso il suo lavoro e le sue competenze. Tra le opere che ne testimoniano il valore c’è la copertura della tribuna dell’Autodromo di Pergusa.

Il ricordo di Montesano

A ricordarlo, con parole di profonda stima e commozione, è Fabio Montesano, reggente di Sicindustria Enna ed ex dirigente dell’Enna Calcio, che ne ha sottolineato le qualità professionali, l’umanità e la passione per il proprio lavoro.

“Intitolargli la tribuna dell’autodromo”

Da qui la proposta di un riconoscimento concreto alla sua memoria: «Sarebbe un gesto bello, giusto e significativo intestare a lui la tribuna dell’Autodromo di Pergusa», affinché il suo nome rimanga legato a una realizzazione che testimonia talento, competenza e visione progettuale.

Un’intitolazione che, secondo Montesano, rappresenterebbe «il modo più autentico per rendere omaggio a un professionista che ha dato tanto alla nostra comunità».