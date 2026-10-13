Ju Jitsu, in Coppa Italia il Dojo Csain torna a casa con sette ori e quattro argenti

Ennesimo grande risultato prestigio per l’ASD Il Dojo CSAIN alla Coppa Italia di Ju Jitsu 2026, disputata al PalaMaggiore di Leinì, in provincia di Torino. La manifestazione, conclusasi domenica, ha coinvolto 57 società e 567 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi un appuntamento di rilievo per il movimento nazionale.

La società catanese, leader in campo internazionale, si è distinta sia per i risultati individuali e di coppia nelle specialità Duo System e Show System, sia per il rendimento complessivo, che le ha consentito di conquistare il secondo posto nella classifica societaria del Duo System con 810 punti, alle spalle della Polisportiva Wushu Club, prima con 820 punti, e davanti all’ASD Globalfitart, terza con 780 punti.

Un piazzamento che testimonia la qualità del lavoro svolto e la competitività del gruppo, capace di confrontarsi con alcune delle migliori realtà italiane della disciplina. La soddisfazione è molta, dopo tanti sacrifici e gli allenamenti sul tatami.





Sul fronte agonistico, gli atleti dell’ASD Il Dojo CSAIN hanno conquistato complessivamente sette primi posti e quattro secondi posti nelle diverse categorie di Duo e Show.

Nella specialità Duo, vittoria per Giada Costa e Sebastiano Amore nel Duo Mix Adults, per Giorgio Sciacca e Francesco Milazzo nel Duo Men U16 e per Chiara Visalli e Paolo Panebianco nel Duo Mix U18. Secondo posto per Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno nel Duo Men U16, per Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini nel Duo Men U18 e per Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca nel Duo Mix U16.

Ottimi riscontri anche nello Show System, con i primi posti di Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno nello Show Men U16, di Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini nello Show Men U18, di Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca nello Show Mix U16 e di Chiara Visalli e Paolo Panebianco nello Show Mix U18. A completare il medagliere, il secondo posto di Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca nello Show Men U16.

A guidare il gruppo in questa importante trasferta – l’ennesima in copertina dopo i Mondiali ad Abu Dhabi e il Balkan Open – sono stati i maestri Cosimo Costa e Alfio Petralia, che hanno accompagnato gli atleti in un’esperienza sportiva significativa, l’ennesima degli ultimi anni.







