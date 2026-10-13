Padel, successo per il torneo sociale dello Sporting Don Bosco Enna: vincono Camiolo e Gulino

Tre giorni di sport, divertimento e amicizia sui campi del centro sportivo ennese. Circa trenta appassionati hanno preso parte alla manifestazione, conclusa con la vittoria di Liborio Camiolo e Daniel Gulino sulla coppia Perillo-Catalano.



Sport, competizione e soprattutto voglia di stare insieme. Si è concluso con una partecipazione entusiasta il torneo sociale di padel organizzato dal Centro Sportivo Sporting Don Bosco Enna sui propri campi, un appuntamento che ha coinvolto circa trenta appassionati della disciplina, regalando tre giornate all’insegna del divertimento e della condivisione.



A conquistare la vittoria sono stati Liborio Camiolo e Daniel Gulino, che in finale hanno superato la coppia formata da Nicole Perillo e Alessia Catalano, al termine di un torneo che ha saputo coniugare agonismo e spirito sportivo.



Al di là del risultato finale, la manifestazione ha centrato l’obiettivo principale: offrire ai partecipanti un’occasione per ritrovarsi, praticare sport e rafforzare i legami di amicizia attraverso una passione comune. Un clima positivo che ha accompagnato l’intero svolgimento dell’iniziativa, mettendo al centro non soltanto la competizione, ma anche il piacere di condividere il tempo dentro e fuori dal campo.



A sottolineare il valore dell’esperienza è stato uno dei partecipanti, che ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte al torneo, contribuendo con entusiasmo, sportività e disponibilità alla buona riuscita delle giornate.



«Possiamo dire di aver raggiunto pienamente l’obiettivo principale di questo torneo sociale: stare tutti insieme, divertirci e farci tante risate, al di là dei risultati e della competizione», è il senso del messaggio condiviso da uno dei partecipanti.



Parole che riassumono lo spirito dell’iniziativa e il significato di un appuntamento nel quale il padel è diventato occasione di incontro e socialità. Tre giorni che hanno lasciato spazio a sfide avvincenti, ma soprattutto a momenti di allegria e condivisione.



Per lo Sporting Don Bosco Enna, il torneo si chiude dunque con un bilancio positivo, nel segno di uno sport capace di unire le persone e favorire nuove occasioni di aggregazione. E tra i partecipanti c’è già la voglia di ritrovarsi nuovamente in campo per il prossimo appuntamento.

Luogo: ENNA, ENNA, SICILIA