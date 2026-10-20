ANCE Enna, al via “Generazione Edilizia 2030”: studenti nei cantieri

Avvicinare i giovani al mondo delle costruzioni, far conoscere le professioni del settore e promuovere la cultura della sicurezza attraverso esperienze dirette nei luoghi di lavoro. È l’obiettivo di “Generazione Edilizia 2030 – Le scuole in cantiere”, il progetto promosso da ANCE Enna, che prende il via da Nicosia con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale e dell’ISS F.lli Testa.

Cantieri aperti alle scuole della provincia

L’iniziativa prevede visite guidate nei cantieri pubblici e privati del territorio, incontri preparatori in aula e attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole secondarie. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con gli istituti scolastici dei Comuni della provincia, le imprese esecutrici e i committenti delle opere.

Per gli istituti tecnici e professionali, le attività potranno essere inserite nei percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL), offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino competenze, tecnologie e responsabilità legate al settore edile.

Debole: «Il settore ha bisogno di nuove energie»

«Il cantiere è un luogo di competenze, tecnologia e responsabilità, molto lontano dall’immagine che spesso ne hanno i ragazzi», dichiara Gaetano Debole, responsabile formazione e relazioni industriali di ANCE Enna. «Con Cantieri Aperti vogliamo che i giovani vedano con i loro occhi cosa significa costruire oggi: chi progetta, chi dirige, chi realizza e con quali regole di sicurezza».

L’obiettivo, sottolinea Debole, è avvicinare le nuove generazioni alle opportunità professionali del comparto e contribuire a creare le condizioni perché i giovani possano costruire il proprio futuro nel territorio.

Sicurezza e collaborazione tra scuole e imprese

Il progetto si basa su protocolli d’intesa sottoscritti per ciascun cantiere da scuola, impresa e committente. Le visite saranno pianificate con le aziende e con i coordinatori per la sicurezza, prevedendo dispositivi di protezione individuale, gruppi ridotti e aree dedicate.

ANCE Enna rivolge quindi un invito ai dirigenti scolastici, alle amministrazioni comunali e ai committenti privati affinché aderiscano all’iniziativa e mettano a disposizione i cantieri come luoghi di formazione e orientamento.

Primo protocollo a Nicosia

Il primo protocollo d’intesa è stato firmato a Nicosia dal sindaco Francesca Gemellaro, in qualità di committente, dalla dirigente dell’ISS F.lli Testa, Giuseppa Giambirtone, e dalle imprese Gangi Impianti srl e Italcostruzioni srls.

La prima azienda è impegnata nell’esecuzione di lavori stradali per conto del Comune, mentre la seconda sta realizzando interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di un edificio comunale. I due cantieri rappresentano il punto di partenza di un percorso che punta a mettere in relazione il mondo della scuola con quello delle costruzioni.