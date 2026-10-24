Leonforte, bilancio approvato: finisce la fase del dissesto

Il Consiglio comunale di Leonforte ha approvato il bilancio 2026, segnando, secondo quanto comunicato dal sindaco Piero Livolsi, il passaggio alla gestione ordinaria dell’ente dopo il dissesto finanziario dichiarato il 31 agosto 2020.

La fine della gestione straordinaria

Nella nota diffusa dopo l’approvazione, il primo cittadino riferisce che l’Organismo straordinario di liquidazione (OSL) ha concluso la gestione straordinaria dei debiti, provvedendo al pagamento di tutte le richieste debitorie presentate.

Livolsi attribuisce il risultato alle misure di controllo e razionalizzazione della spesa adottate negli ultimi tre anni dall’amministrazione e al lavoro del Consiglio comunale. Nel suo resoconto, il sindaco evidenzia l’approvazione di cinque rendiconti e del bilancio ordinario 2026, sottolineando la collaborazione tra i consiglieri e gli uffici comunali.

Il sindaco Livolsi

La conclusione della fase straordinaria, secondo quanto annunciato dal sindaco, apre ora la strada alla programmazione finanziaria ordinaria. «Dal prossimo gennaio 2027 lavoreremo al prossimo bilancio previsionale», scrive Livolsi, indicando tra gli obiettivi futuri la possibilità di valutare una riduzione delle imposte e di programmare interventi sul territorio con risorse comunali.

Il primo cittadino definisce il risultato un passaggio che consente a Leonforte di guardare al futuro «con serenità». L’eventuale riduzione delle tasse e la realizzazione di nuovi interventi restano, tuttavia, obiettivi da valutare nell’ambito della successiva programmazione di bilancio.