Assostampa Enna, Gravina confermato segretario provinciale

Gianfranco Gravina resta alla guida di Assostampa Enna. La sua riconferma a segretario provinciale è arrivata questa mattina, con voto unanime, nel corso della riunione che si è svolta nella sede di Hennaion.

Inveninato tesoriera, Calaciura vicesegretario

Accanto a Gravina è stata confermata Rossella Inveninato nel ruolo di tesoriere. La vicesegreteria è stata invece affidata a Salvo Calaciura, che subentra a Josè Trovato, dimessosi dall’incarico.

Di Marco alla guida del circolo della stampa

Confermato anche Paolo Di Marco come responsabile del Circolo della Stampa di Enna

.«Ringrazio i colleghi per la rinnovata fiducia, nell’ottica di una continua crescita della nostra sezione provinciale a difesa dell’attività giornalistica, con l’obiettivo di ricercare nuove opportunità di lavoro per i colleghi regolarmente iscritti all’Ordine dei giornalisti e di garantire una comunicazione corretta e professionale», ha dichiarato il segretario provinciale Gianfranco Gravina dopo la riconferma.

I delegati al congresso: Tavella e Colaleo

Nel corso della riunione sono stati eletti anche i delegati che rappresenteranno la componente ennese al congresso regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa, in programma a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre. Per i professionisti è stata scelta Tiziana Tavella, mentre per i collaboratori è stata eletta Miriam Colaleo.