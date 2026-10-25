Nasce romagnatourism.it: tutta la Romagna in un solo sito, in 11 lingue e aggiornata in tempo reale

È online romagnatourism.it, il nuovo portale turistico dedicato alla Romagna. Un progetto editoriale di Passione Turismo di Alessandro Bacchini, imprenditore faentino del turismo e dei trasporti, che ha messo insieme in un unico sito quello che oggi un turista deve cercare su decine di pagine diverse.

Cosa trova chi visita il sito

Eventi: oltre 1.400 appuntamenti in calendario, più di 460 solo nei prossimi 30 giorni, da sagre e feste di paese a concerti, mostre e visite guidate.

Muoversi in tempo reale: i tabelloni di partenze e arrivi di 32 stazioni ferroviarie della Romagna, i voli degli aeroporti, gli autobus, il traffico sulle strade principali, ZTL e parcheggi.

Dove andare: 185 comuni raccontati paese per paese, musei, castelli, monumenti, punti panoramici, terme, parchi, sentieri e ciclovie con le mappe.

Dove dormire e mangiare: quasi 400 agriturismi, oltre 1.100 stabilimenti balneari, mercati, prodotti DOP e IGP, strade dei vini e corsi di cucina romagnola.

La Romagna da scoprire: i personaggi nati o vissuti in Romagna, curiosità e leggende, i dialetti paese per paese, l'artigianato come la ceramica di Faenza, le tele stampate a ruggine e il mosaico di Ravenna.

Servizi utili: uffici turistici con gli orari, meteo, salute, soccorso stradale, deposito bagagli e un assistente che risponde alle domande dei visitatori.

Pensato per i turisti stranieri

Il sito parla 11 lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, olandese, polacco, norvegese, svedese e danese, le lingue degli ospiti stranieri più presenti in Romagna. In tutto oltre 34.000 pagine, che si aggiornano da sole: eventi, treni, voli e traffico cambiano più volte al giorno.

Un'opportunità per il territorio

L'inserimento nel portale è gratuito per le attività del territorio: agriturismi, stabilimenti, musei, guide, noleggi, botteghe e associazioni. Chi non trova la propria attività può segnalarla direttamente dal sito, alla pagina "Inserisci la tua attività": https://romagnatourism.it/inserisci-attivita

Volevo che chi arriva in Romagna, da Milano come da Oslo, trovasse in un posto solo tutto quello che serve per vivere il territorio: cosa succede oggi, come arrivarci e cosa non perdere. La Romagna merita di essere raccontata bene, e in tutte le lingue dei suoi ospiti.

Alessandro Bacchini, Passione Turismo

Il comunicato, le foto ad alta risoluzione e il logo: https://romagnatourism.it/sala-stampa/nasce-romagnatourism-it

Passione Turismo di Bacchini Alessandro, Faenza (RA). https://romagnatourism.it

Luogo: FAENZA, RAVENNA, EMILIA-ROMAGNA