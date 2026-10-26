Cardiacto 2026, Indolfi: “Verso la cardiologia digitale e l’intelligenza artificiale”

L’intelligenza artificiale è la più grande innovazione in medicina e in cardiologia e cambierà profondamente quelli che sono i protocolli diagnostici e terapeutici. Questo il tema della lectio magistralis di Ciro Indolfi, Professore di Cardiologia, attualmente Presidente della Fondazione “Per il Tuo Cuore” della Società Italiana di Cardiologia (SIC) e Past-President della stessa SIC.

“Abbiamo innovazioni che partono dalla sala di emodinamica e da angiografi più performanti – commenta Indolfi – fino alla possibilità di interrogare l’elettrocardiogramma e di vedere cose che il cardiologo non riesce a vedere. I benefici dell’intelligenza artificiale sono enormi. Vanno dalla semplificazione di molti processi burocratici, la cartella clinica, la dimissione del paziente e permettono diagnosi precoci. Molti vantaggi man mano stanno entrando nella pratica clinica e nei prossimi anni vedremo un cambio di paradigma di quella che è la medicina attuale con l’innovazione che consentirà anche a medici meno bravi di poter fare diagnosi “.

Intervista video al prof. Ciro Indolfi

















Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA