Ente Cassa e Scuola Edile di Enna: 100 mila euro per la sicurezza e un investimento sul futuro dei giovani

Due scelte concrete per sostenere le imprese, rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e investire sulle competenze delle nuove generazioni. È questo l’indirizzo emerso dall’ultimo Comitato di Gestione dell’Ente Cassa e Scuola Edile di Enna, che ha deliberato l’utilizzo di 100 mila euro a favore delle imprese per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), attraverso il recupero delle risorse destinate alla premialità e non utilizzate negli anni precedenti.

Una decisione che trasforma risorse rimaste inutilizzate in un sostegno concreto al sistema delle imprese edili, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori.





Accanto alla sicurezza, il Comitato ha scelto di puntare con decisione anche sulla formazione dei giovani, attraverso l’acquisto di strumentazioni da mettere a disposizione degli studenti degli istituti tecnici della provincia di Enna. L’obiettivo è organizzare, in collaborazione con la Scuola Edile e con ANCE Enna, guidata dal geometra Vincenzo Talio, corsi professionalizzanti capaci di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e alle nuove competenze richieste dal settore delle costruzioni.

«Le decisioni assunte – sottolinea il presidente dell’Ente Cassa e Scuola Edile di Enna, cav. ing. Gaetano Debole – vanno nella direzione di un’edilizia sempre più sicura, qualificata e attenta al futuro. Da una parte vogliamo sostenere le imprese e promuovere la cultura della prevenzione, dall’altra intendiamo offrire ai giovani opportunità concrete di apprendimento, mettendo a loro disposizione strumenti adeguati e percorsi formativi vicini alle esigenze del mercato del lavoro».

Sicurezza, formazione e collaborazione tra imprese e scuola diventano così i pilastri di una strategia che punta a valorizzare il comparto edile ennese, favorendo l’occupazione giovanile e contribuendo alla crescita professionale del territorio.