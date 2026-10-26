Io sono un libro è la terza opera di Scaccia, presentata all’istituto dei ciechi di Palermo

Io sono un libro, briciole di fantasia e sprazzi di luce e di colori. Si chiama così la terza opera di Pippo Scaccia, con la prefazione della giornalista Anna Cane, presentata sabato 24 ottobre nella gremita sala concerti dell’istituto dei ciechi Florio Salamone.

Nel suo libro, l’autore con il linguaggio poetico che valorizzare la forma, il suono e il potere evocativo delle parole, condivide il legame indissolubile con la sua Caltavuturo, con la città di Palermo che lo ha adottato e con la sua famiglia che è “una squadra perfetta”. Tanti i temi sociali affrontati nei suoi versi. La sua poesia abbraccia gli uomini, le donne e i bambini che affrontano il mare “con in tasca una destinazione e un sogno”. Parla a chi non ha compreso che diritti e dignità appartengono a tutti e che “i figli migliori, madre natura, li partorisce facendo sempre gli incroci”.

Alcuni versi contenuti nel libro hanno trovato forma nel periodo buio della pandemia, quando l’essere umano era ostaggio del covid. Periodo che ha seminato paure, ansie e dolori ma che ha saputo farci riscoprire la gioia di un saluto, la voglia di un abbraccio, il desiderio di un bacio, il profumo dei dolci e dei fiori.

Il libro di Scaccia è una sintesi tra emozioni e pensieri, un invito a fermarsi e a riflettere ma anche denuncia e sdegno morale verso “quegli esseri umani perennemente incapaci di coltivare la memoria e imparare la lezione”.

Alla presentazione, oltre all’autore, erano presenti Tommaso Di Gesaro, presidente dell’istituto dei ciechi, Giovanna Virga, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo, Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia all’Ars, il professore Giuseppe Battaglia, coordinatore del Corso di Studi Scienze delle Attività motorie e sportive dell’Università degli Studi di Palermo, e Miriam Di Prima, la giovane artista autrice della copertina del libro.









Luogo: Istituto dei ciechi Florio Salamone, via Angiò, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA