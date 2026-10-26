Si chiude con successo il terzo Congresso Cardiacto 2026: a Palermo specialisti, clinici ed esperti di tutto il mondo

Si è concluso con grande successo e ampia partecipazione il Congresso Cardiacto 2026, al Marina Convention Center di Palermo. Per tre giorni (dal 22 al 24 ottobre) grandi professionisti del settore si sono incontrati al Congresso, organizzato da Alfredo Galassi, ordinario di Cardiologia, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia del Policlinico e direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione di tutte le cardiologie ospedaliere di Palermo e provincia e l’Università degli Studi di Palermo con le sue sedi a Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Presenti anche tanti specializzandi, futuri cardiologi, che si sono confrontati con i più grandi esperti del settore.

Gli obiettivi del Congresso, organizzati con il supporto di Infocongress e degli sponsor partners, erano quelli di dare un aggiornamento sulle diagnosi e le terapie delle principali malattie cardiovascolari, sulle innovazioni della cardiologia interventistica, dell’elettrofisiologia, cardiostimolazione e imaging cardiovascolare, sui percorsi diagnostico-terapeutici integrati tra medicina ospedaliera e medicina territoriale.

Nella sessione della cardiologia interventistica sono stati proiettati in diretta nell’auditorium, nove interventi eseguiti al Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo ma anche in Svizzera, Egitto, Turchia, Roma e Ragusa.

“Oggi viviamo in media 7-8 anni più dei nostri genitori – spiega il professore Galassi – e questo lo dobbiamo alla cardiologia moderna. L’indagine è sempre più accurata e precoce per le metodiche come la tac coronarica, la risonanza magnetica cardiaca e l’ecocardiografia sempre più avanzata ma anche in virtù della terapia farmacologica. Abbiamo visto come abbassare il livello di colesterolo, i progressi della terapia elettrica e della correzione del ritmo cardiaco. Non dimentichiamo, però, che i nostri fattori di rischio modificabili che sono diabete, ipertensione, familiarità e fumo devono essere corretti. La familiarità purtroppo non la possiamo correggere ma tutti gli altri si”.

Intervista video al prof Alfredo Galassi con bilancio finale del Congresso Cardiacto 2026





Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA