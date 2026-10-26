Cardiacto 2026, Perrone Filardi: “Gli anticorpi monoclonali anti-PCSK9 per abbattere i livelli di colesterolo LDL”

Gli anticorpi monoclonali anti-PCSK9 sono farmaci per abbattere i livelli di colesterolo LDL. Sono un’acquisizione ormai consolidata della cardiologia, un trattamento ottimale del principale fattore di rischio per le malattie aterosclerotiche, l’ipercolesterolemia e il colesterolo LDL.

Lo ha spiegato Pasquale Perrone Filardi, Past President della Società Italiana di Cardiologia e Direttore del dipartimento scienze biomediche avanzate della Federico II di Napoli, durante il Congresso Cardiacto 2026.

“L’Italia ha dato un grande contributo – commenta il professore Perrone Filardi – con una serie di studi che rappresentano nel mondo reale la pratica clinica dei cardiologi italiani. Abbiamo dimostrato che il fast track, ovvero la possibilità di accedere molto velocemente già durante l’ospedalizzazione in questo tipo di terapia, comporta una riduzione molto drastica del colesterolo, come ci aspettavamo, ma anche nel periodo di massima vulnerabilità di questi pazienti. Si registra una riduzione degli eventi compresa quella della mortalità per tutte le cause. Questi dati sostengono i dati che noi avevamo avuto dagli studi randomizzati e aprono una prospettiva di consolidamento di questa strategia nella pratica clinica. L’Italia è il Paese che ha la migliore modalità di accesso a questo tipo di terapia nei pazienti a rischio molto alto. Questo esempio italiano, nato grazie alla collaborazione di tanti centri che spontaneamente hanno aderito a questa rete cardiologica, è un esempio di best practice. L’Italia è leader al mondo nella implementazione di una strategia che anche le ultime linee guida, che sono uscite nel 2025, supportano. Ancora una volta la cardiologia italiana si distingue per prontezza, per vivacità e per approccio culturale alla migliore gestione delle malattie cardiovascolari”.

Intervista video al prof. Pasquale Perrone Filardi













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