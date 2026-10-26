Enna, presentato Focus energia: una task force a sostegno dei Comuni

La Regione Siciliana punta a rafforzare il supporto ai Comuni nella gestione dei finanziamenti destinati alla transizione energetica. Si chiama “Focus Energia” il progetto presentato a Enna, nella sede del Palazzo di Governo, dall’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.

Una task force per accedere ai finanziamenti

L’iniziativa prevede una task force regionale con sede a Palermo, incaricata di fornire assistenza tecnica, giuridica e amministrativa agli enti locali beneficiari dei finanziamenti. L’obiettivo è agevolare l’accesso alle risorse della Politica di coesione e supportare i Comuni nella gestione degli interventi.

Tra gli ambiti di azione figurano l’efficientamento energetico degli immobili pubblici e la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il servizio punta inoltre a rendere più rapidi i procedimenti e a rafforzare l’autonomia degli enti locali.

Gli obiettivi e le ricadute attese

«La transizione energetica rappresenta una sfida per la Sicilia, ma anche una grande opportunità di sviluppo, in un periodo caratterizzato dall’aumento dei costi di approvvigionamento», ha dichiarato l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, presentando il progetto a una delegazione di sindaci.

«Con “Focus Energia” vogliamo mettere i Comuni nelle condizioni migliori per intercettare e utilizzare tutti i finanziamenti disponibili, in modo da trasformare gli investimenti in interventi concreti per i territori», ha aggiunto.

Nel medio e lungo periodo, la Regione indica tra i risultati attesi il contrasto alla povertà energetica, l’aumento dell’occupazione e il contenimento dello spopolamento delle aree interne. Si tratta di obiettivi che dipenderanno dalla capacità di tradurre le risorse disponibili in interventi effettivamente realizzati.