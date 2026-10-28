Piazza Armerina, alcool ai minorenni: locale chiuso per 4 giorni

Alcolici serviti a ragazzi minorenni, in più occasioni, fino a provocare in alcuni casi un’intossicazione tale da richiedere l’intervento dei sanitari. È quanto emerso dai controlli della Polizia di Stato in un esercizio commerciale di Piazza Armerina, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande. Per il locale è scattata la sospensione dell’attività per quattro giorni, disposta dal Questore di Enna.

Le verifiche e gli episodi contestati

Gli accertamenti del Commissariato di Piazza Armerina hanno ricostruito una serie di episodi che sarebbero avvenuti a partire dallo scorso anno. Tra quelli più recenti, due casi risalenti a giugno e ottobre di quest’anno. In alcune circostanze, i minorenni coinvolti hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso per le conseguenze dell’assunzione di alcol.

A consentire di riscontrare le segnalazioni sono state le testimonianze raccolte dagli investigatori, comprese quelle di persone direttamente coinvolte e di altri testimoni. Durante un successivo controllo amministrativo, effettuato a ottobre, gli agenti hanno contestato al titolare la somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Il provvedimento del Questore

Alla luce della gravità dei fatti accertati, il Questore ha disposto la chiusura temporanea dell’esercizio per quattro giorni, applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Il provvedimento ha carattere amministrativo e punta a intervenire su una condotta ritenuta particolarmente grave per la tutela dei minorenni.