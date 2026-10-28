Ruba un autocarro ed un escavatore, bloccato sulla A19

Viaggiava lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania con un autocarro che trasportava un escavatore, entrambi risultati rubati poco prima, quando è stato intercettato dalla Polizia stradale. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’intervento della polizia

L’intervento è avvenuto nelle prime ore del 20 ottobre, durante un servizio di vigilanza lungo l’autostrada. All’altezza del chilometro 110, nel territorio di Enna, gli agenti del Distaccamento di Catenanuova hanno notato il mezzo pesante procedere a zigzag, decidendo di fermarlo nei pressi dell’area di servizio Sacchitello Sud.

La fuga e la cattura

Il conducente non si è però fermato all’alt, proseguendo la marcia fino ad arrestare il veicolo sulla corsia di emergenza. A quel punto ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Durante i controlli e la perquisizione del mezzo sono stati trovati un palanchino in ferro e una chiave a T, ritenuti strumenti atti allo scasso e sequestrati. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire la provenienza del carico: sia l’autocarro sia l’escavatore Caterpillar erano stati rubati poco prima da una proprietà privata a Pietraperzia, in provincia di Enna. I due mezzi recuperati sono stati affidati in custodia giudiziale, in attesa di essere restituiti al legittimo proprietario.