Gruppo Controcorrente: “Solidarietà e sostegno a Ismaele La Vardera. Nostro impegno per un’Isola onesta non si ferma”

“Esprimiamo la nostra totale solidarietà al collega Ismaele La Vardera in seguito alla decisione di innalzare il livello di tutela e vigilanza nei suoi confronti su disposizione dell’Ufficio centrale di sicurezza”.

Lo afferma la deputata Jose Marano, capogruppo di ControCorrente all’ARS.

I deputati Marano, Gilistro e De Leo aggiungono: “Il gruppo Controcorrente è e sarà sempre al suo fianco, condividendo con determinazione le battaglie di legalità e trasparenza portate avanti ogni giorno. Nessuna intimidazione o minaccia potrà scalfire la nostra azione politica: il lavoro comune per una Sicilia più giusta, libera e onesta va avanti con sempre maggiore forza e convinzione. Ad Ismaele va il nostro abbraccio e il nostro incondizionato sostegno”.



