Troina, 3 screening oncologici in piazza nel fine settimana

La prevenzione arriva in piazza Falcone e Borsellino a Troina in occasione della terza edizione di “Troina Buona In Tutti I Sensi”. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, grazie alla collaborazione con l’Asp di Enna, cittadini e cittadine potranno accedere a informazioni e prenotazioni per tre screening oncologici: tumore della cervice uterina, mammella e colon-retto.

Vaccino anti influenza

Sarà inoltre possibile sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e a quella contro il Papillomavirus umano (HPV). Il personale sanitario sarà presente con un gazebo e un camper dell’Asp. L’iniziativa punta a rendere più accessibili i servizi di prevenzione e diagnosi precoce, portandoli direttamente tra la gente. «La prevenzione non è solo un atto medico, ma una scelta di responsabilità civile e collettiva», ha dichiarato la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Silvana Romano.