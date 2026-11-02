Scuola e sport contro le dipendenze, oltre mille studenti coinvolti tra Enna e Gela

Oltre mille studenti delle scuole medie di Enna e Caltanissetta saranno coinvolti in due appuntamenti dedicati alla prevenzione delle dipendenze e alla promozione di stili di vita sani. Al centro delle iniziative ci saranno lo sport, l’educazione alla salute e la sensibilizzazione sui comportamenti a rischio, con attività pratiche e momenti di confronto rivolti ai ragazzi.

Il calendario prevede una prima giornata martedì 3 novembre al PalaLivatino di Gela e una seconda mercoledì 4 novembre alla palestra comunale di Enna. I due appuntamenti rientrano nel progetto regionale @Lab_School, che sta attraversando tutte le nove province siciliane.

Le discipline sportive e il coinvolgimento degli studenti

Il programma alternerà dimostrazioni e prove pratiche di diverse discipline: atletica, tag rugby, pickleball, taekwondo, pallacanestro e pallamano. L’obiettivo è utilizzare l’esperienza sportiva come occasione per parlare di benessere psicofisico, inclusione e prevenzione.

A Gela le attività saranno realizzate con la collaborazione del Team Sicilia di Special Olympics, mentre a Enna sarà coinvolta l’ASD Pallamano Haenna.

Tra gli ospiti attesi figura anche Andrea Di Liberto, campione del mondo di canoa, atleta delle Fiamme Azzurre e vincitore del titolo iridato nel K1 200 metri. La sua testimonianza offrirà agli studenti l’occasione di conoscere da vicino il percorso di un atleta e il ruolo dell’impegno sportivo.

Sono previsti inoltre la partecipazione di referenti del CONI e del Comitato italiano paralimpico, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle amministrazioni comunali.

Alcol e sicurezza stradale, le attività di sensibilizzazione

Accanto alle attività sportive, le due giornate prevedono momenti specifici dedicati alla prevenzione dei rischi legati al consumo di alcol. Gli educatori di sicurezza stradale dell’associazione Vivi Sano utilizzeranno gli occhiali alcolvista, strumenti che alterano la percezione visiva per simulare alcuni degli effetti dell’abuso di bevande alcoliche.

Un’esperienza pratica pensata per rendere più immediata la comprensione dei rischi associati alla guida e ai comportamenti pericolosi.

Spazio anche alla donazione del sangue, con la presenza di un punto informativo Fidas Gela e di un corner Avis Comunale di Enna. La sensibilizzazione dei ragazzi punta a far conoscere il valore della donazione come forma di solidarietà e partecipazione alla vita della comunità.

Il progetto e la formazione degli insegnanti

Le iniziative rientrano nella seconda annualità di «@Lab_School – Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze», progetto finanziato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale e realizzato dall’associazione palermitana Vivi Sano.

L’iniziativa coinvolge una rete di istituti scolastici che lavorano sulla promozione della salute e sulla prevenzione, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’Assessorato regionale della Salute.

L’attività non si limita agli incontri con gli studenti. Una parte del percorso riguarda infatti anche la formazione del personale scolastico. Giovedì 29 ottobre si è svolto un incontro rivolto agli insegnanti delle province di Enna e Caltanissetta, condotto dalle esperte di Vivi Sano.

La formazione è finalizzata a fornire ai docenti strumenti utili per individuare precocemente eventuali situazioni di disagio tra gli alunni e affrontare le problematiche legate alle dipendenze attraverso un approccio educativo e preventivo.

Nove province coinvolte, conclusione a Palermo

Le tappe di Gela ed Enna fanno parte di un programma più ampio che interessa l’intero territorio siciliano, con appuntamenti in tutte le nove province.

Il percorso si concluderà a Palermo, dove a metà dicembre è previsto un evento finale per presentare i risultati delle attività.